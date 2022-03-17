Иммунолог объяснил, чем опасно снижение коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России постепенно снижается коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил иммунолог Николай Крючков. По его словам, этот показатель теперь находится на отметке чуть более 53%, хотя еще месяц назад он превышал 60%.
По словам эксперта, чем ниже коллективный иммунитет, тем выше летальность заболевания. Крючков отметил, если этот показатель не будет повышаться, россияне продолжат умирать от "цунами" коронавирусной инфекции.
"Чем выше у нас коллективный иммунитет, тем меньше будет летальных случаев на количество заразившихся и тем меньше будет риск попадания людей в реанимацию. То есть последствий COVID-19 будет значительно меньше", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
По словам иммунолога, в последнее время россияне стали меньше значения придавать опасности, связанной с пандемией, однако болезнь не исчезла.
"Произошло смещение фокуса на другие события. Они, конечно, чрезвычайно важные, но из-за них все почему-то решили, что с COVID-19 покончено, мы его победили. Я просто две цифры приведу: в восемь раз "Омикрон"-линия коронавируса более заразная, чем сезонный грипп", – заявил он.
Эксперт считает, что для настоящей победы над COVID-19 нужно добиться, чтобы уровень коллективного иммунитета достиг 85%. Для этого необходимо проходить ревакцинацию.
Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что более 99% случаев коронавируса в России приходится на "Омикрон"-штамм. Специалист не исключила, что "Дельта"-штамм может совсем исчезнуть.
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