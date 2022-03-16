Перенесенный "Омикрон" не обеспечивает надежной защиты от "Стелс-Омикрона" – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Перенесенный "Омикрон" не обеспечивает надежной защиты от "Стелс-Омикрона", в отличие от вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Согласно имеющимся научным и клиническим данным, люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи "Стелс-Омикрона", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Министр также отметил, что у прошедших бустерную вакцинацию от коронавируса пациентов не было выявлено случаев заражения "Стелс-Омикроном".

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в России заболеваемость коронавирусом снизится к июню 2022 года, после чего пандемия может завершиться.

