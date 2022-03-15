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Москва 24

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общество

16:21

ФМБА разработало тест, способный выявлять подвиды "Омикрона"

медицинаобщество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральное медико-биологическое агентство создало тест-систему, благодаря которой можно выявлять варианты "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным.

"Мы разработали "АмплиТест", выявляющий "Омикрон" и разновидности "Омикрона" – это три варианта "Омикрона", дифференцирующие от "Дельты", – отметила глава ФМБА.

Скворцова уточнила, что благодаря определению мутаций коронавируса удается оценивать эпидемобстановку и прогнозировать ее, учитывая различные свойства вариантов вируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что вспышка заболеваемости подвидом "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2 в РФ возможна в ближайший месяц. По его словам, речь идет о так называемом "Стелс-Омикроне", который сложно отличить от классического штамма без специального секвенирования.

В свою очередь, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил об опасности этого подвида, который также прозвали "сыном" мутации "Омикрон". По мнению специалиста, вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае связана именно с активностью BA.2.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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