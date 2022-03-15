ФМБА разработало тест, способный выявлять подвиды "Омикрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральное медико-биологическое агентство создало тест-систему, благодаря которой можно выявлять варианты "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным.
"Мы разработали "АмплиТест", выявляющий "Омикрон" и разновидности "Омикрона" – это три варианта "Омикрона", дифференцирующие от "Дельты", – отметила глава ФМБА.
Скворцова уточнила, что благодаря определению мутаций коронавируса удается оценивать эпидемобстановку и прогнозировать ее, учитывая различные свойства вариантов вируса.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что вспышка заболеваемости подвидом "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2 в РФ возможна в ближайший месяц. По его словам, речь идет о так называемом "Стелс-Омикроне", который сложно отличить от классического штамма без специального секвенирования.
В свою очередь, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил об опасности этого подвида, который также прозвали "сыном" мутации "Омикрон". По мнению специалиста, вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае связана именно с активностью BA.2.
Эксперт оценил отмену масочного режима в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: