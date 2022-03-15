Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России за сутки госпитализировали 7 273 человека с коронавирусом. Это на 168,2% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Рост числа госпитализаций зафиксирован в 84 регионах, снижение – в одном.
Всего за минувшие 24 часа выявлено 36 678 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего случаев пришлось на Свердловскую область – 1 878, Башкирию – 1 546, Иркутскую область – 1 298, Санкт-Петербург – 1 264. При этом в Москве выявили 999 новых случаев COVID-19, в Подмосковье – 650.
За сутки от последствий заболевания скончались 558 человек, выздоровели 118 372. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 412 919.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в Москве заканчивается пандемия коронавируса, идет резкое снижение заболеваемости, однако нужно продолжать вакцинацию и ревакцинацию. Он добавил, что российская столица по темпам вакцинации еще сильно отстает от Европы, поэтому нужно продолжать прививаться.
В свою очередь, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что, по его мнению, говорить о завершении пандемии коронавируса неверно. Эксперт обратил внимание, что заболеваемость и число госпитализированных пациентов уменьшаются. Это означает, что в данный момент завершилась острая фаза пандемии.
Эксперт оценил отмену масочного режима в Москве
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