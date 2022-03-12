Врач назвала заболевания, которые навсегда остаются после COVID-19

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Врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что после коронавируса могут развиваться заболевания, которые не поддаются лечению в будущем. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, у 15% пациентов развивается сахарный диабет первого и второго типа. При этом у 2% из них возбудитель уже присутствовал в организме, а COVID-19 стал толчком для его развития.

Также частыми заболеваниями стали фиброз легких и тиреоидит – воспалительное поражение щитовидной железы. Последнее может переходить в хроническую форму. Мескина отметила, что коронавирус часто приводит к воспалению мышц сердца, инфарктам, инсультам и кардиосклерозу.

Эксперт посоветовала после выздоровления пройти обследования даже при отсутствии жалоб, поскольку указанные заболевания могут появиться при прогрессировании постковидного синдрома.

Ранее врач-отоларинголог и челюстно-лицевой хирург, руководитель одной из московских поликлиник Ярослав Богданович рассказал, что штамм коронавируса "Омикрон" вызывает поражение слизистых в носоглотке и воздействует на нервные ткани.

По словам специалиста, в настоящее время от пациентов много жалоб на боль в горле, однако, помимо выраженных симптомов, коронавирус может приводить и к скрытым последствиям. Так, у переболевших снижается слух.

