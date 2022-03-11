Врач рассказал, как "Омикрон" воздействует на слух

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Штамм коронавируса "Омикрон" вызывает поражение слизистых в носоглотке и воздействует на нервные ткани, рассказал врач-отоларинголог и челюстно-лицевой хирург, руководитель одной из московских поликлиник Ярослав Богданович. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам специалиста, в настоящее время от пациентов много жалоб на боль в горле, однако, помимо выраженных симптомов, коронавирус может приводить и к скрытым последствиям. Так, у переболевших снижается слух.
"Поэтому я бы в рамках постковидной проверки здоровья рекомендовал пройти аудиометрию у врача-отоларинголога. Такое исследование четко покажет, изменился слух или нет. Это важно потому, что, если высокие частоты выпали, это требует незамедлительного лечения, чтобы восстановить слух в полном объеме", – рассказал Богданович.
Врач подчеркнул, что с каждым днем функцию слухового анализатора все сложнее восстановить, а спустя месяц шансы восстановить былую чувствительность уже отсутствуют.
Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что вакцинация против коронавируса снизила риск тяжелого течения заболевания. Поэтому, подчеркнул специалист, риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении "Омикроном" примерно такие же, как и для сезонного гриппа.
Назальную вакцину от коронавируса могут зарегистрировать раньше срока
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: