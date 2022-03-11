Врач рассказал, как "Омикрон" воздействует на слух

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Штамм коронавируса "Омикрон" вызывает поражение слизистых в носоглотке и воздействует на нервные ткани, рассказал врач-отоларинголог и челюстно-лицевой хирург, руководитель одной из московских поликлиник Ярослав Богданович. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам специалиста, в настоящее время от пациентов много жалоб на боль в горле, однако, помимо выраженных симптомов, коронавирус может приводить и к скрытым последствиям. Так, у переболевших снижается слух.

"Поэтому я бы в рамках постковидной проверки здоровья рекомендовал пройти аудиометрию у врача-отоларинголога. Такое исследование четко покажет, изменился слух или нет. Это важно потому, что, если высокие частоты выпали, это требует незамедлительного лечения, чтобы восстановить слух в полном объеме", – рассказал Богданович.

Врач подчеркнул, что с каждым днем функцию слухового анализатора все сложнее восстановить, а спустя месяц шансы восстановить былую чувствительность уже отсутствуют.

Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что вакцинация против коронавируса снизила риск тяжелого течения заболевания. Поэтому, подчеркнул специалист, риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении "Омикроном" примерно такие же, как и для сезонного гриппа.

