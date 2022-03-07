Гастроэнтеролог рассказал, как коронавирус поражает желудок

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Россиян предупредили, что коронавирус и его лечение могут навредить желудку. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов в эфире радио Sputnik.

Как пояснил специалист, коронавирус взаимодействует с белком, который находится на поверхности клеток человеческих органов.

"Коронавирус действует на желудок, вызывая в нем воспаление и ухудшая его состояние", – подчеркнул Вялов.

В группу риска входят люди с гастритом. По мнению врача, у таких пациентов велика вероятность развития язвы желудка.

Врач отметил, что язва не всегда проявляется в виде сильных болей. Иногда признаком недуга может стать дискомфорт во время еды.

"Конечно, если неприятные ощущения возникли в моменте, можно просто выпить спазмолитик, но, если симптомы возникают регулярно – пять-семь и более дней, скорее всего, необходимо лечение желудка", – считает Вялов.

Гастроэнтеролог добавил, что язва желудка способна возникнуть и из-за принимаемых для лечения коронавируса препаратов.

"Есть некие побочные действия у препаратов, уменьшающих воспаление, у лекарств, снижающих температуру, у редких противовирусных средств, а также у гормонов", – уточнил Вялов.

При наличии язвы желудка на момент заражения коронавирусом пациент может испытывать кровотечение. При таком развитии событий Вялов рекомендовал незамедлительно обращаться к врачу.

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