Врач объяснил, у кого после СOVID-19 может появиться "черная плесень"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 предположил, что "черная плесень" у заразившихся коронавирусом могла возникнуть из-за приема глюкокортикоидов.

Ранее в Тюмени медики вылечили восемь человек, у которых на фоне COVID-19 развилось редкое постковидное осложнение в виде "черной плесени", или мукормикоза. Отмечается, что заболевшим понадобилось оперативное вмешательство: им удалили пораженные грибком ткани лицевого скелета.

По словам Водовозова, здоровые люди довольно неплохо защищены от грибков. "Для нас это гораздо более чужеродные организмы, гораздо более сложные, чем бактерии, например, или тем более вирусы", – говорит эксперт.

Однако прием глюкокортикоидов мог привести к снижению иммунитета, что и помогло "черной плесени" появиться в организме пациентов, рассуждает врач. "Мукормикоз – это грибковая инфекция, которая развивается на фоне иммунодефицита. Чаще всего это бывает так", – пояснил специалист.





Алексей Водовозов врач-терапевт Нужно посмотреть, не назначали ли этим людям системные глюкокортикоиды. Может быть, они тяжело болели, находились в стационаре и получали эти препараты. В данном случае это было необходимо. И это возможное последствие.

Кроме того, терапевт не исключает, что появление "черной плесени" мог спровоцировать и самостоятельный прием глюкокортикоидов без назначения врача. "Многие лечатся по интернету, а там массово разгоняется, что надо глюкокортикоиды самим себе назначать. Не исключено, что это последствие такого неправильного отношения", – говорит Водовозов.

По словам эксперта, сложно оценить, какая категория людей наиболее подвержена этому заболеванию.

"Это может быть стечение нескольких обстоятельств. Например, человек уже сильно пожилой, с иммунитетом у него и так проблемы. Плюс у него фоновые заболевания, плюс он принимал глюкокортикоиды и прочее. Надо смотреть конкретику по описанию этих случаев", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что если игнорировать проявления постковидного синдрома, то это может привести к преждевременной смерти. Эксперт рекомендует не тянуть время, а сразу же обратиться к специалистам, чтобы не запускать проблемы со здоровьем.