Врач объяснил, у кого после СOVID-19 может появиться "черная плесень"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 предположил, что "черная плесень" у заразившихся коронавирусом могла возникнуть из-за приема глюкокортикоидов.
Ранее в Тюмени медики вылечили восемь человек, у которых на фоне COVID-19 развилось редкое постковидное осложнение в виде "черной плесени", или мукормикоза. Отмечается, что заболевшим понадобилось оперативное вмешательство: им удалили пораженные грибком ткани лицевого скелета.
По словам Водовозова, здоровые люди довольно неплохо защищены от грибков. "Для нас это гораздо более чужеродные организмы, гораздо более сложные, чем бактерии, например, или тем более вирусы", – говорит эксперт.
Однако прием глюкокортикоидов мог привести к снижению иммунитета, что и помогло "черной плесени" появиться в организме пациентов, рассуждает врач. "Мукормикоз – это грибковая инфекция, которая развивается на фоне иммунодефицита. Чаще всего это бывает так", – пояснил специалист.
Кроме того, терапевт не исключает, что появление "черной плесени" мог спровоцировать и самостоятельный прием глюкокортикоидов без назначения врача. "Многие лечатся по интернету, а там массово разгоняется, что надо глюкокортикоиды самим себе назначать. Не исключено, что это последствие такого неправильного отношения", – говорит Водовозов.
По словам эксперта, сложно оценить, какая категория людей наиболее подвержена этому заболеванию.
"Это может быть стечение нескольких обстоятельств. Например, человек уже сильно пожилой, с иммунитетом у него и так проблемы. Плюс у него фоновые заболевания, плюс он принимал глюкокортикоиды и прочее. Надо смотреть конкретику по описанию этих случаев", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что если игнорировать проявления постковидного синдрома, то это может привести к преждевременной смерти. Эксперт рекомендует не тянуть время, а сразу же обратиться к специалистам, чтобы не запускать проблемы со здоровьем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: