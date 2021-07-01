В ВОЗ дали рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжелом и среднем течении коронавируса, чтобы не заразиться грибковой инфекцией, связанной с "черной плесенью". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович.
По ее словам, некоторые из грибковых инфекций, выявленные у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие – с плесенью, которая может вызвать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).
"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", – пояснила она.
Вуйнович подчеркнула, что массовое применение кортикостероидов может привести к заражению грибковыми инфекциями.
Также специалист рекомендовала основательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что распространение "черной плесени" на территории России маловероятно, поскольку в Индии другие климатические условия и культура питания.
Как сообщалось, в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза, или "черной плесени" из-за обострения ситуации с коронавирусом. Данное заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.
В Индии пациенты с коронавирусом заражаются мукормикозом
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