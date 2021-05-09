В Индии на фоне коронавируса зафиксировали вспышки "черной плесени"

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Вспышку мукормикоза зафиксировали в Индии из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заболевание еще называют "черной плесенью". Оно представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.

Уточняется, что чаще всего данный диагноз ставят зараженным коронавирусом или тем, кто недавно выздоровел.

Член правительственной организации NITI Aayog, доктор Пол отметил, что шансы получить грибковую инфекцию возрастают при переходе пациента на ИВЛ.

За последние две недели в штате Гуджарат выявили 40 случаев "черной плесени". Несколько человек потеряли зрение. А в штате Махараштра минимум восемь человек умерли от данного грибка.

Ранее Минздрав Индии сообщил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Кроме того, на территории государства существенно выросло число новых ежедневных случаев заражения COVID-19.

Также в Индию доставили первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Также МИД страны поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Двумя самолетами МЧС в страну доставили лекарства, медицинские маски, аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

