В Индии на фоне коронавируса зафиксировали вспышки "черной плесени"

16:33
Фото: AP Photo /Mahesh Kumar A.
Вспышку мукормикоза зафиксировали в Индии из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Данное заболевание еще называют "черной плесенью". Оно представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.
Уточняется, что чаще всего данный диагноз ставят зараженным коронавирусом или тем, кто недавно выздоровел.
Член правительственной организации NITI Aayog, доктор Пол отметил, что шансы получить грибковую инфекцию возрастают при переходе пациента на ИВЛ.
За последние две недели в штате Гуджарат выявили 40 случаев "черной плесени". Несколько человек потеряли зрение. А в штате Махараштра минимум восемь человек умерли от данного грибка.
Ранее Минздрав Индии сообщил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Кроме того, на территории государства существенно выросло число новых ежедневных случаев заражения COVID-19.
Также в Индию доставили первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Также МИД страны поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Двумя самолетами МЧС в страну доставили лекарства, медицинские маски, аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.
В Индии зафиксирован новый антирекорд смертности из-за коронавируса в сутки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: