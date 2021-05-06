В Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

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За минувшие сутки в Индии выявили 412 262 новых случая коронавируса. Всего в стране заразились 21 077 410 человек.

Суточный прирост заразившихся в Индии снова стал рекордным. До этого антирекорд установили 1 мая – 401 993. Таким образом, Индия второй раз зафиксировала более 400 тысяч заболевших за сутки.

Количество летальных исходов, связанных с COVID-19, выросло за 24 часа на 3 980. Это тоже рекорд. Общее число умерших составило 230 168.

Число выздоровевших в Индии увеличилось за сутки на 329 113, достигнув 17 280 844. На лечении находятся 3 566 398 пациентов.

Ранее в Индию доставили первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Также МИД страны поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Двумя самолетами МЧС в страну доставили лекарства, медицинские маски, аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Минздрав Индии заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.