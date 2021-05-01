Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Индию

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Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" доставили в Индию. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, партию препарата доставили в аэропорт города Хайдарабад. "Спутник V" стал третьей вакциной, которая будет применяться в Индии.

Ранее МИД Индии поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Двумя самолетами МЧС в страну доставили лекарства, медицинские маски, аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Как стало известно ранее, Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить гуманитарную помощь. В страну направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что в перспективе страна будет одним из ключевых производителей препарата.