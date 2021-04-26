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В мире

03:10

Премьер Индии заявил о "коронавирусном шторме" из-за антирекорда

за рубежом

Фото: AP/Altaf Qadri

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс "коронавирусный шторм".

Таким образом глава правительства отреагировал на рекордный за сутки прирост инфицированных COVID-19.

"Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию", – приводит его слова Reuters.

За последние 24 часа число выявленных случаев коронавируса в стране составило 349 тысяч человек.

Отмечается, что больницы не могут справиться с наплывом пациентов, а также испытывают острую нехватку медицинского кислорода и коек.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее договорился о производстве 200 миллионов доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Индии.

В Индии установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса

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