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Выявленные в Индии мутации COVID-19 в России не обнаружены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "ЭпиВакКорона".

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.

Тем временем американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.

Специалисты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.

