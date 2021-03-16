Вирусолог оценил вероятность заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно

В России выявлены пациенты, заразившиеся "южноафриканским" штаммом коронавируса. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. На данный момент зарегистрированы два подобных случая. Разбираемся, является ли это поводом для беспокойства и можно ли заразиться одновременно несколькими вариантами коронавирусной инфекции.
Более заразен
"Южноафриканский" штамм коронавируса нашли в результате анализа 8 159 образцов клинического материала, собранных за последнее время от лиц, которые подлежат обследованию с учетом эпидемиологических рисков. Сюда относятся, например, граждане, прибывшие из-за рубежа, контактировавшие с ними, люди с нетипичным течением заболевания, больные с устойчивостью к лечению.
Кроме "южноафриканского" варианта, российские медики выявили 28 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. В 16 образцах обнаружены другие мутации. "Бразильского" штамма среди исследованных материалов не найдено.
В Роспотребнадзоре отметили, что на сегодняшний день в международной базе данных GISAID представлено 736 459 геномов вируса SARS-CoV-2. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что "южноафриканский" штамм, как и "британский", является более заразным, чем обычная версия.
Ученые объясняют, что "южноафриканский" штамм коронавируса обладает рядом мутаций, которые позволяют ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. По словам исследователей, одна из мутаций определяет повышенную устойчивость к нейтрализующим антителам. Этот фактор может негативно повлиять на эффективность вакцин, предполагают они.
В частности, сообщалось, что против "южноафриканского" штамма коронавируса недостаточно эффективна вакцина AstraZeneca. Об этом говорится в результатах исследования экспертов Университета Витватерсранда (ЮАР) и Окфордского университета. В то же время заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против "южноафриканского" штамма.
Бояться не стоит?
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что "южноафриканский" штамм в 1,5–2 раза более заразен, чем обычная версия коронавируса.
"Главное беспокойство с ним заключается в том, что это еще большее изменение белка коронавируса, к которому вырабатывается иммунитет при вакцинировании. И вроде бы не все антитела узнают "южноафриканский" вариант. Но в любом случае вакцина существенно снижает вероятность заболеть", – говорит Скулачев.
Вирусолог полагает, что сегодня наибольшее беспокойство вызывает не "южноафриканский", а "британский" штамм коронавируса. По его словам, он очень быстро вытесняет все остальные вариации инфекции. Сейчас практически все случаи заражения в странах Европы происходят именно "британским" штаммом, продолжает эксперт.
Вирусолог объясняет это тем, что в стране пока еще остается много людей, которые не переболели и не вакцинировались. В их телах коронавирус может размножаться и эволюционировать, предупреждает Скулачев.
"Насколько он сумеет убежать от иммунной защиты, неизвестно. Пока еще нет штамма, который был бы полностью чувствителен к иммунитету от вакцинации или после болезни. Если он появится, придется срочно модифицировать вакцины и прививаться от этого штамма заново. Благо современные вакцины можно изменить за две недели", – рассуждает собеседник Москвы 24.
Говоря о "южноафриканском" варианте, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 отметил, что большого количества случаев его попадания в Россию извне, скорее всего, не будет.
Специалист подтвердил, что заразиться одновременно несколькими штаммами невозможно. При этом вероятность подхватить новый штамм у тех, кто переболел "классическим" вариантом коронавируса, сохраняется. Но, скорее всего, это приведет к вялотекущему, не очень тяжелому течению болезни, подчеркнул собеседник Москвы 24.
"То, как человек болеет, зависит не от коронавируса, а от его иммунной системы. У нас большинство людей перенесли инфекцию в бессимптомной форме и узнали об антителах только в результате тестирования. Поэтому говорить, что с появлением новых штаммов произойдет что-то чрезвычайное, не приходится", – поделился мнением аллерголог-иммунолог.
Мутации вируса происходят в организме каждого заразившегося, обратил внимание специалист. Новыми штаммами они становятся тогда, когда изменения оказываются устойчивыми к дальнейшей передаче. При этом большинство мутаций из организма человека в последующем никуда не передается, резюмировал врач.