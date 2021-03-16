Вирусолог оценил вероятность заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно

В России выявлены пациенты, заразившиеся "южноафриканским" штаммом коронавируса. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. На данный момент зарегистрированы два подобных случая. Разбираемся, является ли это поводом для беспокойства и можно ли заразиться одновременно несколькими вариантами коронавирусной инфекции.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более заразен

"Южноафриканский" штамм коронавируса нашли в результате анализа 8 159 образцов клинического материала, собранных за последнее время от лиц, которые подлежат обследованию с учетом эпидемиологических рисков. Сюда относятся, например, граждане, прибывшие из-за рубежа, контактировавшие с ними, люди с нетипичным течением заболевания, больные с устойчивостью к лечению.

Кроме "южноафриканского" варианта, российские медики выявили 28 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. В 16 образцах обнаружены другие мутации. "Бразильского" штамма среди исследованных материалов не найдено.

В Роспотребнадзоре отметили, что на сегодняшний день в международной базе данных GISAID представлено 736 459 геномов вируса SARS-CoV-2. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что "южноафриканский" штамм, как и "британский", является более заразным, чем обычная версия.





Мария ван Керкхове эксперт ВОЗ По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим изменений. Что касается эффективности вакцин, то в настоящее время на этот счет проводятся исследования.

Ученые объясняют, что "южноафриканский" штамм коронавируса обладает рядом мутаций, которые позволяют ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. По словам исследователей, одна из мутаций определяет повышенную устойчивость к нейтрализующим антителам. Этот фактор может негативно повлиять на эффективность вакцин, предполагают они.

В частности, сообщалось, что против "южноафриканского" штамма коронавируса недостаточно эффективна вакцина AstraZeneca. Об этом говорится в результатах исследования экспертов Университета Витватерсранда (ЮАР) и Окфордского университета. В то же время заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против "южноафриканского" штамма.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бояться не стоит?

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что "южноафриканский" штамм в 1,5–2 раза более заразен, чем обычная версия коронавируса.

"Главное беспокойство с ним заключается в том, что это еще большее изменение белка коронавируса, к которому вырабатывается иммунитет при вакцинировании. И вроде бы не все антитела узнают "южноафриканский" вариант. Но в любом случае вакцина существенно снижает вероятность заболеть", – говорит Скулачев.

Вирусолог полагает, что сегодня наибольшее беспокойство вызывает не "южноафриканский", а "британский" штамм коронавируса. По его словам, он очень быстро вытесняет все остальные вариации инфекции. Сейчас практически все случаи заражения в странах Европы происходят именно "британским" штаммом, продолжает эксперт.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Заразиться одновременно двумя штаммами нельзя. Все же они близкие, и если у человека вырабатывается иммунный ответ, то он бьет по всем ближайшим вариантам. При этом есть вероятность появления в России своего собственного штамма, который будет менее чувствителен к вакцинам.

Вирусолог объясняет это тем, что в стране пока еще остается много людей, которые не переболели и не вакцинировались. В их телах коронавирус может размножаться и эволюционировать, предупреждает Скулачев.

"Насколько он сумеет убежать от иммунной защиты, неизвестно. Пока еще нет штамма, который был бы полностью чувствителен к иммунитету от вакцинации или после болезни. Если он появится, придется срочно модифицировать вакцины и прививаться от этого штамма заново. Благо современные вакцины можно изменить за две недели", – рассуждает собеседник Москвы 24.

Говоря о "южноафриканском" варианте, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 отметил, что большого количества случаев его попадания в Россию извне, скорее всего, не будет.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Когда у нас начиналась пандемия, это был массовый завоз вируса возвращающимися из Европы туристами. Сейчас такой ситуации нет. Поэтому массового завоза "южноафриканского" штамма в Россию ждать не приходится. А значит, и его массового распространения тоже не будет.

Специалист подтвердил, что заразиться одновременно несколькими штаммами невозможно. При этом вероятность подхватить новый штамм у тех, кто переболел "классическим" вариантом коронавируса, сохраняется. Но, скорее всего, это приведет к вялотекущему, не очень тяжелому течению болезни, подчеркнул собеседник Москвы 24.

"То, как человек болеет, зависит не от коронавируса, а от его иммунной системы. У нас большинство людей перенесли инфекцию в бессимптомной форме и узнали об антителах только в результате тестирования. Поэтому говорить, что с появлением новых штаммов произойдет что-то чрезвычайное, не приходится", – поделился мнением аллерголог-иммунолог.

Мутации вируса происходят в организме каждого заразившегося, обратил внимание специалист. Новыми штаммами они становятся тогда, когда изменения оказываются устойчивыми к дальнейшей передаче. При этом большинство мутаций из организма человека в последующем никуда не передается, резюмировал врач.



