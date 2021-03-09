Ученые описали особенности "южноафриканского" штамма коронавируса

Фото: AP Photo/Bram Janssen
Ученые выяснили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, обладает рядом мутаций, позволяющим ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Об этом сообщает журнал Nature.
Специалисты обнаружили 8 мутаций в спайковом белке "южноафриканского" штамма. Этот белок отвечает за проникновение вируса в клетку.
Одна из мутаций, N501Y, связана с усиленным связыванием с человеческим рецептором ACE2, к которому прикрепляется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 на поверхности клетки.
Мутация E484K, по словам ученых, определяет повышенную устойчивость к нейтрализующим антителам, что может отрицательно повлиять на эффективность вакцин против COVID-19, нацеленных на спайковый белок.
Однако исследователи отмечают, что полный смысл всех мутаций требует дальнейшего изучения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что "южноафриканский" штамм коронавируса является более заразным, чем обычная версия. Сейчас специалисты проводят исследования на эффективность вакцин против нового штамма.
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