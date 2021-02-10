Эксперты объяснили, почему в Великобритании находят новые штаммы коронавируса

Британские специалисты обнаружили на территории королевства две новые мутации коронавируса. Одна из них была отнесена к категории "вызывающих беспокойство". Разбираемся, почему Туманный Альбион стал кузницей новых штаммов и могут ли они попасть в Россию.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Потенциал для распространения

Британские специалисты классифицировали как "вызывающую беспокойство" мутацию, обнаруженную в Бристоле, на юго-западе Англии. Новый штамм назвали Е484К.

Не исключена вероятность распространения этой вариации вируса с большей скоростью, а также ее способность "сопротивляться" действию вакцин. Об этом говорится в докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве королевства. Эксперты продолжают изучать новый штамм, чтобы подтвердить предварительные выводы.

Вместе с бристольским мутантом специалисты выявили еще одного в Ливерпуле на северо-западе Англии. Эту вариацию классифицировали как "изучаемый вариант". В стране уже зафиксировали 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами.

На данный момент на территории королевства циркулирует четыре мутации коронавируса, классифицированных как "вызывающие беспокойство". Вместе с "бристольским" есть еще "кентский" вариант коронавируса, а также штаммы, впервые выявленные в ЮАР и Бразилии.

С середины декабря 2020 года многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией. Ограничение ввела и Россия: они действуют до 16 февраля включительно. Это произошло после обнаружения там кентского варианта коронавируса. В британской консультативной группе по угрозам новых респираторных вирусов подтвердили, что этот штамм распространяется быстрее и требует от населения повышенной осторожности.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, впервые в России "британский" вариант коронавируса выявили в январе. На начало февраля в стране новых подобных случаев не зафиксировано. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина "Спутник V" будет защищать от "британского" штамма.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Великобритания – родина новых штаммов?

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 отметил, что на количество мутаций коронавируса влияет степень введенных ограничений в регионе. Чем их меньше, тем выше число зараженных и вероятность появления новых штаммов.

Кроме того, ученые обсуждают проблему влияния коронавируса на людей с иммунодефицитом. В их организме инфекция в скрытом состоянии может сохраняться месяцами, при этом ее не всегда удается выявить с помощью ПЦР-теста.

"Недавно вышла статья российских биологов, которые продемонстрировали, как в одном пациенте появилось полтора десятка разных вариантов вируса. Это произошло потому, что иммунная система человека из-за ослабленности не смогла до конца его победить", – объясняет вирусолог.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Здесь самое страшное, когда таких людей после выздоровления выписывают домой, забыв обратить внимание на их иммунодефицит. Через некоторое время человек снова заболевает и попадает в больницу, но он уже мог передать мутировавшую инфекцию другому. Это тревожная система для эволюции вируса.

Новые штаммы коронавируса чаще всего находят в Британии ввиду большого числа ученых-генетиков и высокого количества заболевших COVID-19, предполагает Скулачев. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился, что мутации зачастую обнаруживают в регионах с налаженным контролем за изменчивостью вирусов.

"Во всех странах есть центры по контролю за изменчивостью вируса гриппа. Как национальные, так и под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Те же самые лаборатории и какие-то другие проводят аналогичную работу с коронавирусом. К сожалению, вирусам свойственна изменчивость, поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе", – заявил Вознесенский в беседе с Москвой 24.

Широкое обсуждение найденных такими центрами мутаций может быть связано с их работой в медиапространстве, говорит специалист. Возможно, разговоры о новых "британских" штаммах в прессе связаны именно с плотным взаимодействием лабораторий Великобритании со СМИ.

Прекращение авиасообщения с Великобританией способно предотвратить занесение инфекции в Россию лишь на какое-то время. Поэтому самым эффективным способом защиты остается вакцинация, подчеркнул Вознесенский. По его словам, точечные изменения коронавируса никак не повлияют на ее эффективность.