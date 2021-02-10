Эксперты объяснили, почему в Великобритании находят новые штаммы коронавируса

Британские специалисты обнаружили на территории королевства две новые мутации коронавируса. Одна из них была отнесена к категории "вызывающих беспокойство". Разбираемся, почему Туманный Альбион стал кузницей новых штаммов и могут ли они попасть в Россию.
Потенциал для распространения
Британские специалисты классифицировали как "вызывающую беспокойство" мутацию, обнаруженную в Бристоле, на юго-западе Англии. Новый штамм назвали Е484К.
Не исключена вероятность распространения этой вариации вируса с большей скоростью, а также ее способность "сопротивляться" действию вакцин. Об этом говорится в докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве королевства. Эксперты продолжают изучать новый штамм, чтобы подтвердить предварительные выводы.
Вместе с бристольским мутантом специалисты выявили еще одного в Ливерпуле на северо-западе Англии. Эту вариацию классифицировали как "изучаемый вариант". В стране уже зафиксировали 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами.
На данный момент на территории королевства циркулирует четыре мутации коронавируса, классифицированных как "вызывающие беспокойство". Вместе с "бристольским" есть еще "кентский" вариант коронавируса, а также штаммы, впервые выявленные в ЮАР и Бразилии.
С середины декабря 2020 года многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией. Ограничение ввела и Россия: они действуют до 16 февраля включительно. Это произошло после обнаружения там кентского варианта коронавируса. В британской консультативной группе по угрозам новых респираторных вирусов подтвердили, что этот штамм распространяется быстрее и требует от населения повышенной осторожности.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, впервые в России "британский" вариант коронавируса выявили в январе. На начало февраля в стране новых подобных случаев не зафиксировано. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина "Спутник V" будет защищать от "британского" штамма.
Великобритания – родина новых штаммов?
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 отметил, что на количество мутаций коронавируса влияет степень введенных ограничений в регионе. Чем их меньше, тем выше число зараженных и вероятность появления новых штаммов.
Кроме того, ученые обсуждают проблему влияния коронавируса на людей с иммунодефицитом. В их организме инфекция в скрытом состоянии может сохраняться месяцами, при этом ее не всегда удается выявить с помощью ПЦР-теста.
"Недавно вышла статья российских биологов, которые продемонстрировали, как в одном пациенте появилось полтора десятка разных вариантов вируса. Это произошло потому, что иммунная система человека из-за ослабленности не смогла до конца его победить", – объясняет вирусолог.
Новые штаммы коронавируса чаще всего находят в Британии ввиду большого числа ученых-генетиков и высокого количества заболевших COVID-19, предполагает Скулачев. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился, что мутации зачастую обнаруживают в регионах с налаженным контролем за изменчивостью вирусов.
"Во всех странах есть центры по контролю за изменчивостью вируса гриппа. Как национальные, так и под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Те же самые лаборатории и какие-то другие проводят аналогичную работу с коронавирусом. К сожалению, вирусам свойственна изменчивость, поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе", – заявил Вознесенский в беседе с Москвой 24.
Широкое обсуждение найденных такими центрами мутаций может быть связано с их работой в медиапространстве, говорит специалист. Возможно, разговоры о новых "британских" штаммах в прессе связаны именно с плотным взаимодействием лабораторий Великобритании со СМИ.
Прекращение авиасообщения с Великобританией способно предотвратить занесение инфекции в Россию лишь на какое-то время. Поэтому самым эффективным способом защиты остается вакцинация, подчеркнул Вознесенский. По его словам, точечные изменения коронавируса никак не повлияют на ее эффективность.