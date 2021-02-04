Новых случаев заболевания "британским" штаммом коронавируса в РФ не выявили

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новых случаев заболевания "британским" штаммом коронавируса в РФ не зафиксировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.

"На данный момент новых случаев заражения "британским" вариантом в России не выявлено", – указано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что у одного россиянина, который вернулся из Великобритании, был выявлен "британский" штамм вируса.

Также говорилось, что большинство используемых в России тест-систем умеют выявлять различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе "южноафриканский" и "британский".

Российская Федерация продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля.

В середине декабря появилась информация об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Данный вид вируса, как заявляли ученые, может распространяться быстрее.