Большинство тест-систем в РФ могут выявить "южноафриканский" штамм коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Южноафриканскую" мутацию коронавируса не обнаружили на территории РФ. Большинство используемых в России тест-систем умеют его выявлять, заявили ТАСС представители Роспотребнадзора.

"Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе "южноафриканский" и "британский", – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в Роспотребнадзоре, сейчас "южноафриканский" вариант COVID-19 в стране не выявляли.

В ведомстве уточнили, что несмотря на информацию ряда исследователей о риске повторного заражения "южноафриканским" штаммом, пока нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, подтверждающих такую версию.

Ранее власти ЮАР заявили, что в октябре 2020 года на юге страны нашли новую и агрессивную форму коронавируса. Данный вирус получил маркировку 501.V2.

До этого ученый сравнил распространение новых штаммов коронавируса со второй пандемией. Жан-Франсуа Дельфресси добавил, что новые мутации вируса за последние три недели изменили общий расклад.