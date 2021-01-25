Ученый сравнил распространение новых штаммов коронавируса со второй пандемией

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Распространение новых штаммов коронавируса можно сравнить со второй пандемией, заявил глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси.

Новый штамм коронавируса ранее был обнаружен в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

21 декабря 2020 года власти ЮАР сообщили о выявлении в стране нового штамма коронавируса. Позднее появилась информация о новых мутациях вируса в Бразилии и Калифорнии.

Как пояснил эксперт в эфире телеканала BFMTV, новые мутации вируса за последние три недели изменили общий расклад.

"Эти штаммы равнозначны второй пандемии. Я взвешивал свои слова, когда это говорил", – заявил ученый.

По данным специалиста, южноафриканский и британский штаммы уже находятся на территории Франции. При этом в некоторых регионах страны доля "британского" штамма составляет порядка 7–9% от общего числа зараженных.

Глава научного совета Франции также не исключил необходимость введения третьего локдауна в стране.

"Это в высшей степени политическое решение", – отметил Дельфресси.

Ученый выразил мнение, что вакцинация всех жителей Франции к лету невозможна. Он предположил, что вакцину получат лишь порядка 14% граждан.

"Мы имеем дело с дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем", – предостерег эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что во Франции готовятся к объявлению третьего карантина. Уточнялось, что такое решение принято властями в связи с распространением "британского" штамма коронавируса.