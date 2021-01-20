В Калифорнии выявили новый штамм коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
В Калифорнии обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом пишет газета New York Times.
Сообщается, что новая разновидность вируса CAL.20C была зафиксирована в ходе поиска "британского" штамма. Мутировавший коронавирус выявили во взятых биоматериалах.
По мнению ученых, новый вирус мог появиться еще в июле 2020 года, однако проявил себя лишь в ноябре. На данный момент CAL.20C значительно распространился. Мутировавший коронавирус фиксируется в более чем половине образцов от 13 января в лаборатории Лос-Анджелеса.
"Он (штамм. – Прим. ред.) действительно появился здесь, и у него была возможность начать появляться и распространяться в период праздников", – заявил ученый из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
На данный момент информации о степени опасности нового штамма нет. Ученым также предстоит выяснить скорость его передачи.
Отмечается, что Лос-Анджелес занимает первое место в США по количеству зараженных коронавирусом и скончавшихся от инфекции.
Новый штамм коронавируса изначально обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.
Также стало известно, что первые случаи "британского" штамма обнаружили в Японии. Вирус-мутант был зафиксирован у граждан, которые никогда не бывали в Великобритании.
Ранее биолог допустила, что "британский" штамм коронавируса станет основным в РФ. Анча Баранова усомнилась, что в России находится лишь один зараженный мутировавшим вирусом.
В Японии 11 префектур объявили режим ЧС из-за коронавируса
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