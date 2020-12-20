Джонсон рассказал о степени заразности новой мутации коронавируса

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация корнавируса на 70% заразнее первоначального варианта.

По его словам, данных о более тяжелых формах заболевания, вызванных данной мутацией, пока нет. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

О новом типе коронавируса 14 декабря рассказал министр здравоохранения Англии Мэтт Хэнкок. Он отметил, что данный штамм быстро распространился в юго-восточной части страны (включая Лондон). Ему характерны именно высокие темпы распространения.

Главный врач Англии, профессор Крис Уитти также заявил, что новый тип коронавируса, который был выявлен в Великобритании, распространяется высокими темпами.