Ученые подтвердили высокую скорость распространения нового типа коронавируса

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Главный врач Англии, профессор Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса, который был выявлен в Великобритании, распространяется высокими темпами. Об этом сообщает РИА Новости.

Число заражений в юго-восточной части страны быстро растет, поэтому консультационный совет посоветовал жителям быть более внимательными. Эксперт отметил, что ВОЗ предупреждена об этом, а исследователи продолжают изучать информацию о новом типе. По словам Уитти, информации о более высокой летальности нового типа нет.

После полученных данных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон организовал встречу кабмина. В 19:00 они вместе с Уитти провели пресс-конференцию.

О новом типе коронавируса 14 декабря рассказал министр здравоохранения Англии Мэтт Хэнкок. Он отметил, что данный штамм быстро распространился в юго-восточной части страны (включая Лондон). Ему характерны именно высокие темпы распространения.

Ранее генетики в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания.