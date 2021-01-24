В Минздраве Великобритании рассказали, когда в стране отменят ограничения из-за COVID-19

13:51
Фото: AP/Kirsty Wigglesworth
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране отменят не скоро, передает телеканал Sky news.
"По предварительным данным, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но мы еще очень далеко от того, чтобы их стало достаточно мало (для снятия ограничений. – Прим.ред.)", – сказал Хэнкок.
Он подчеркнул, что у специалистов пока еще нет точных данных о степени опасности обнаруженного ранее нового штамма коронавируса. По его словам, проводились различные исследования и все давали разные показания, однако он уточнил, что штамм действительно передается легче.
Ранее в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои дома.
Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,61 миллиона случаев коронавируса, свыше 97,3 тысячи инфицированных скончались.
Жительница Лондона рассказала о национальном локдауне в Великобритании
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: