В Минздраве Великобритании рассказали, когда в стране отменят ограничения из-за COVID-19

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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране отменят не скоро, передает телеканал Sky news.

"По предварительным данным, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но мы еще очень далеко от того, чтобы их стало достаточно мало (для снятия ограничений. – Прим.ред.)", – сказал Хэнкок.

Он подчеркнул, что у специалистов пока еще нет точных данных о степени опасности обнаруженного ранее нового штамма коронавируса. По его словам, проводились различные исследования и все давали разные показания, однако он уточнил, что штамм действительно передается легче.

Ранее в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои дома.

Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,61 миллиона случаев коронавируса, свыше 97,3 тысячи инфицированных скончались.

