В Германии могут ввести обязательное ношение респираторов – СМИ

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В Германии могут ввести обязательное ношение респираторных масок класса FFP2, сообщает газета Bild.

Сообщается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник также должна обсудить с главами федеральных земель возможное введение в стране комендантского часа, ограничений на работу общественного транспорта и возможный перевод сотрудников на удаленную работу.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры, в рамках которых закрыли все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и других магазинов с жизненно необходимыми товарами, также временно прекратили работу парикмахерские, музеи, театры и косметические салоны.

Ранее стало известно, что Австрия продлевает жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса с 24 января. Канцлер страны Себастьян Курц заявил о необходимости продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу. Канцлер пояснил, что начать поэтапный выход из карантина планируется с открытия торговых центров, сферы услуг, школ и музеев.

До этого в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.

