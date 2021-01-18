Австрия продлевает жесткий карантин для борьбы с COVID-19

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Австрия продлевает жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса с 24 января, сообщил канцлер страны Себастьян Курц. По его словам, начать первые шаги в сторону снятия ограничений планируется с 8 февраля.

"Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения", – подчеркнул Курц.

Он заявил о необходимости продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу. Канцлер пояснил, что начать поэтапный выход из карантина планируется с открытия торговых центров, сферы услуг, школ и музеев.

Вместо обычных медицинских масок он советует населению носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2. Также Курц объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до двух метров и призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленку.

По его словам, предприятия общественного питания и гостиницы будут закрыты до конца февраля.

Накануне МВД Австрии сообщило, что в общей сложности коронавирусом в стране заразились 393 778 человек. Из них 369 218 выздоровели, 7 082 умерли. Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер прогнозирует, что самый сложный этап пандемии ожидается Европе в период до Пасхи, которая будет отмечаться 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Нидерланды заявили о продлении режима всеобщей изоляции до 9 февраля. Почти полный локдаун в Нидерландах был введен с 15 декабря до 19 января.

В стране закрыли все магазины, за исключением продовольственных. Также запрет на деятельность коснулся ресторанов, кафе, музеев, театров, парков аттракционов, зоопарков, казино, саун, бассейнов, спортзалов и салонов красоты. Помимо этого, все учебные заведения были переведены на дистанционный режим работы.

До этого в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.