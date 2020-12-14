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В мире

14 декабря, 22:49

В Нидерландах введут локдаун из-за коронавируса

за рубежом

Фото: AP/TASS/Peter Dejong

В ночь на 15 декабря на территории Нидерландов вступит в силу режим всеобщей изоляции, который продлится минимум 5 недель – до 19 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

По словам голландского премьера, локдаун – это вынужденная мера, связанная с резким увеличением числа зараженных COVID-19. Также Рютте попросил граждан не выходить из дома и не звать к себе гостей.

На территории Нидерландов закроются почти все магазины, работу продолжат только те, которые продают жизненно важные продукты. Кроме того, образовательные учреждения с 16 декабря перейдут на дистанционный формат обучения.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о введении с 16 декабря самого жесткого локдауна за всю историю страны.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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