Германия введет самый жесткий локдаун за всю историю страны

14:01
Фото: AP Photo/Michael Probst
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о введении с 16 декабря самого жесткого локдауна за всю историю страны, сообщает РИА Новости.
"Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому начиная со среды наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ", – отметил Штайнмайер.
Он назвал сложившуюся ситуацию ужасной. Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля, – мы не можем избежать радикальных мер", – подчеркнул глава государства.
Штайнмайер признал, что ограничения "угрожают экономической жизни", однако "основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее снизить количество инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне".
Он также отметил, что первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сейчас создаются сотни центров вакцинации. Сама вакцинация начнется сразу после Нового года.
Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек и оптик. Запрещена продажа пиротехники и уличная продажа алкоголя. Данные меры могут быть ужесточены в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.
Ранее Федеральный совет Швейцарии постановил изменить график работы магазинов, ресторанов, музеев и библиотек. Им поручено закрываться не позже 19:00. Также введен запрет на проведение общественных мероприятий, кроме церковных служб. Ограничительные меры продлятся до 22 января.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: