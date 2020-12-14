Германия введет самый жесткий локдаун за всю историю страны

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о введении с 16 декабря самого жесткого локдауна за всю историю страны, сообщает РИА Новости.

"Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому начиная со среды наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ", – отметил Штайнмайер.

Он назвал сложившуюся ситуацию ужасной. Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля, – мы не можем избежать радикальных мер", – подчеркнул глава государства.

Штайнмайер признал, что ограничения "угрожают экономической жизни", однако "основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее снизить количество инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне".

Он также отметил, что первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сейчас создаются сотни центров вакцинации. Сама вакцинация начнется сразу после Нового года.

Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек и оптик. Запрещена продажа пиротехники и уличная продажа алкоголя. Данные меры могут быть ужесточены в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.

Ранее Федеральный совет Швейцарии постановил изменить график работы магазинов, ресторанов, музеев и библиотек. Им поручено закрываться не позже 19:00. Также введен запрет на проведение общественных мероприятий, кроме церковных служб. Ограничительные меры продлятся до 22 января.