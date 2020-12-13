В Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин

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Жесткий карантин вводят в Германии со среды, 16 декабря. Данное решение принято в связи с необходимостью бороться с пандемией, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В частности, в стране закроются школы, парикмахерские, а также большинство магазинов.

"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", – рассказала Меркель после переговоров с властями федеральных земель.

Кроме того, в Германии нельзя будет употреблять спиртные напитки в общественных местах, а также продавать пиротехнику.

В настоящее время в Германии с 2 ноября действует режим карантинных ограничений. Он истекает 20 декабря, однако, как ранее отметила Меркель, карантин планируется продлить до января.

В стране не работают рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Кроме того, работу остановили фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.