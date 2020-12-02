Меркель не исключила новой волны коронавируса в Германии

12:24
Фото: AP/Michael Kappeler/Pool
Жители Германии должны продолжать ответственно соблюдать все необходимые карантинные меры, в противном случае нельзя исключать резкого роста числа заразившихся и новой волны COVID-19 в стране, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.
"В течение зимы нам надо оставаться очень и очень внимательными. В противном случае нас опять накроет следующая волна [пандемии]", – заявила канцлер.
В настоящее время в Германии с 2 ноября действует режим карантинных ограничений. Он истекает 20 декабря, однако, как ранее отметила Меркель, карантин планируется продлить до января.
В стране не работают рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Кроме того, работу остановили фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.
По данным института Коха, за последние сутки число новых случаев COVID-19 в Германии достигло 13 604. В ходе первой весенней волны коронавируса ежедневный прирост на пике был 6 тысяч.
В Германии планируют продлить ограничения из-за коронавируса
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