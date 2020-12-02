Ученые выразили опасения из-за риска заражения COVID-19 морских животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Канадские ученые предположили, что коронавирус COVID-19 может попасть в Мировой океан со сточными водами Аляски и заразить морских животных. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалисты отделения патологии медицинского факультета университета Далхаузи в Канаде провели эксперимент. Они смоделировали возможную восприимчивость 36 видов морских млекопитающих к COVID-19.
С помощью инструмента, который определял влияющие на связывание вируса мутации, ученые сделали вывод, что к коронавирусу могут быть восприимчивы 15 из 36 изученных видов. Некоторые виды китообразных и ластоногих продемонстрировали наибольшую реакцию на возбудитель вируса.
"Мы определили, что многие виды китов, дельфинов и тюленей, а также выдры, по прогнозам, очень восприимчивы к заражению вирусом SARS-CoV-2", – указано в статье канадских специалистов.
Эксперты подчеркнули, что часть названных видов уже находится на грани исчезновения, а потенциальная эпидемия грозит разрушительными последствиями.
По мнению заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилла Винникова, исследование проводилось достаточно субъективно. Эксперт подчеркнул, что требуется дополнительное изучение данного вопроса.
Ранее сингапурские ученые сообщили об опасности передачи COVID-19 людям от диких животных. Как заявил глава программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа, коронавирус способен мутировать и представлять все большее разнообразие вариаций.
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