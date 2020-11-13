Ученые рассказали об опасности передачи коронавируса от человека диким животным

Фото: depositphotos/EBFoto

Ученые из Сингапура сообщили об опасности передачи COVID-19 людям от диких животных и наоборот, сообщает "Мир 24".

Глава программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа рассказал, что вирус Sars-CoV-2 способен мутировать, создавая все новые и новые варианты. Таким образом, это станет большой проблемой и угрозой для человека.

Специалист отметил, что заражение животных, которые живут в неволе, не вызывает сильных опасений, так как в этом случае ситуация находится под контролем.

Ранее директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных, став природно-очаговой.

Он отметил, что такого развития событий стоит опасаться, так как "в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало".