Власти Дании признали ошибочным приказ об истреблении норок

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Фото: Zuma\TASS
Власти Дании признали, что приказ об истреблении норок был ошибкой. Об этом сообщает "Газета.ру".
Известно, что соответствующее заявление сделал министр по вопросам продовольствия и рыболовства страны Могенс Йенсен в эфире телеканала TV2. У властей не нашлось юридических оснований для уничтожения животных за пределами ферм, на которых были выявлены зараженные COVID-19 норки.
"Мы ошиблись", – признал Йенсен.
Он подчеркнул, что берет на себя всю ответственность за произошедшее.
Ранее правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отмечала, что новый коронавирус ослабляет способность к образованию антител, поэтому необходимы решительные действия.
Позднее у посольства Дании в Москве прошла акция против истребления норок. Перед зданием встал человек в красной жидкости с запачканным "кровью" флагом Дании в руках.
В Дании уничтожат до 17 млн норок из-за мутировавшего коронавируса
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