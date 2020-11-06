У посольства Дании в Москве устроили акцию против истребления норок

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Возле посольства Дании в Москве прошла акция против истребления норок. Перед зданием стоял акционист в красной жидкости с запачканным "кровью" флагом Дании в руках.

Ранее правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса.

Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что новый коронавирус ослабляет способность к образованию антител, поэтому необходимы решительные действия.

Сообщалось, что помощь фермерам в уничтожении норок окажут экстренные службы и вооруженные силы. Коронавирус был зафиксирован среди 1 139 норковых ферм в Дании.