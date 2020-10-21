Гинцбург рассказал о распространении COVID-19 среди животных

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Директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных, став природно-очаговой.

"Вирус липнет к различным клеткам и тканям, поэтому может присоединиться и к домашним, сельскохозяйственным животным. Тогда эта инфекция станет эндемичной, природно-очаговой инфекцией", – пояснил он.

Гинцбург добавил, что такого развития событий стоит опасаться, так как "в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало".

В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировано 4 389. Всего в РФ выявили 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее в России не обнаружили неизвестных штаммов коронавируса. В Роспотребнадзоре пояснили, что у SARS-CoV-2 невысока интенсивность накопления мутаций.