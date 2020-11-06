Россельхознадзор рассказал о самочувствии кошек и собак, привитых от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кошки и собаки, которых привили вакциной Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ) от коронавируса для животных, сейчас чувствуют себя хорошо. Об этом заявили представители Россельхознадзора, сообщает ТАСС.

Испытания экспериментального образца вакцины от COVID-19 начались 20 октября на 40 кошках и 40 собаках. "Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы, и в настоящее время у животных не отмечается каких-либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения", – сказали в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем будут организованы испытания вакцины на норках и других пушных зверях. В Россельхознадзоре обратили внимание, что с момента распространения коронавируса и до настоящего момента неизвестен первичный источник возбудителя заболевания. Помимо того, нет достоверной информации о роли животных в распространении COVID-19, напомнили в организации.

В Россельхознадзоре привели сведения о выявлении инфицированных COVID-19 животных разных видов в 17 странах мира.

Ранее власти Москвы отметили тревожную тенденцию роста заболеваемости COVID-19.

В мире выявлено уже более 47,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,221 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровели 1 296 124 человека.