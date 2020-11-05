Заболевшие COVID-19 могут заразить домашних животных

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И. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов во время открытого консилиума по вопросам о COVID-19 рассказал, как домашние животные болеют коронавирусом. По словам специалиста, они переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно.

"К примеру, мы можем быть уверены, что попугай точно не заразится. Чего нельзя сказать о кошках и собаках. Но они перекосят коронавирус либо бессимптомно, либо в очень легкой форме", – пояснил он.

Лиознов рекомендует тем, кто болеет коронавирусом, ограничить контакт со своими питомцами и соблюдать простые санитарно-гигиенические правила при уходе за ними.

Ранее директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных, став природно-очаговой.

Он отметил, что такого развития событий стоит опасаться, так как "в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало".