В Италии до 3 декабря введен режим ЧП из-за обострения ситуации с COVID-19

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, по которому в стране вводятся новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он сообщил, что режим чрезвычайного происшествия будет действовать в стране до 3 декабря.

Согласно декрету, в Италии запрещается выходить из дома без уважительной причины после 22:00. Кроме того, в период выходных и праздничных дней власти регионов будут закрывать торговые центры. Также прекратится работа музеев и выставок, а наполняемость городского транспорта не должна превышать 50%.

Помимо этого, в Италии переводят на дистанционное обучение старшие классы школ и лицеев, также вводится требование об обязательном ношении масок в младших классах даже во время уроков.

В стране вводится деление национальной территории по степени риска. Повышенный уровень сохраняется в северных Ломбардии и Пьемонте – туда запретят въезд всем, кто не проживает в регионе на постоянной основе. Там также закроют магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости.

В зонах среднего риска указываются южные Апулия и Калабрия и северные Венето и Лигурия. Там введут ограничения на выезд из городов постоянного проживания и закроют все точки общепита. Что касается зон умеренного риска, то в таких регионах будут действовать только все новые и ранее одобренные общенациональные ограничения.

В Италии общее число случаев коронавируса достигло почти 760 тысяч, около 39,5 тысячи заболевших скончались.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире увеличилось более чем на 3,3 миллиона за последнюю неделю. Это самый высокий показатель с момента начала пандемии, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

