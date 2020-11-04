Польша ужесточила ограничительные меры из-за COVID-19

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В Польше ужесточили ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает польское агентство PAP.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, с субботы в стране временно приостановят работу театры и кинотеатры, а также музеи.

Кроме того, Моравецкий сообщил о том, что будут закрыты галереи и магазины. Гостиницы будут принимать только постояльцев в командировках, а начальные школы с понедельника расширят обучение в удаленном режиме. Данное ограничение будет действовать минимум до 29 ноября.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайного положения вводят в Италии. Страну поделят на зоны, из некоторых регионов выезжать запретят. В красных зонах, где больше всего заболевших, закрывают розничные магазины, рестораны. А выходить из дома можно будет только по срочным и медицинским делам.