Эпидемиолог назвал новый симптом COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА Новости о новом симптоме коронавируса.
Специалист отметила, что у многих пациентов с COVID-19 наблюдается заложенность ушей.
"Это не такой уж и редкий симптом коронавируса", – поделилась эксперт.
По словам Пшеничной, турецкие ученые провели исследование, которое показало, что от задолженности ушей при COVID-19 страдают 18% пациентов. Этот симптом отмечали около 12% граждан, которые перенесли коронавирус в легкой форме.
Однако эксперт подчеркивает: закладывать уши может и при ОРВИ. Однако если симптом продолжает тревожить на протяжении нескольких дней, а ухо начинает болеть, отмечает Пшеничная, необходимо срочно обратиться к оториноларингологу.
Ранее специалисты назвали нетипичные симптомы коронавируса. В частности, зарубежные эксперты зафиксировали раздражения на пальцах ног, которые могут сохраняться у пациентов до нескольких месяцев.
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