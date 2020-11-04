Эпидемиолог назвал новый симптом COVID-19

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА Новости о новом симптоме коронавируса.

Специалист отметила, что у многих пациентов с COVID-19 наблюдается заложенность ушей.

"Это не такой уж и редкий симптом коронавируса", – поделилась эксперт.

По словам Пшеничной, турецкие ученые провели исследование, которое показало, что от задолженности ушей при COVID-19 страдают 18% пациентов. Этот симптом отмечали около 12% граждан, которые перенесли коронавирус в легкой форме.

Однако эксперт подчеркивает: закладывать уши может и при ОРВИ. Однако если симптом продолжает тревожить на протяжении нескольких дней, а ухо начинает болеть, отмечает Пшеничная, необходимо срочно обратиться к оториноларингологу.

Ранее специалисты назвали нетипичные симптомы коронавируса. В частности, зарубежные эксперты зафиксировали раздражения на пальцах ног, которые могут сохраняться у пациентов до нескольких месяцев.