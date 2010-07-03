Эксперты объяснили, чем вызваны нетипичные симптомы COVID-19

Дерматологи выявили среди больных коронавирусной инфекцией нетипичные симптомы. В частности, зарубежные специалисты зафиксировали раздражения на пальцах ног, которые могут сохраняться у пациентов до нескольких месяцев. Рассказываем об этом и других нетипичных симптомах, которые могут проявиться у заболевших COVID-19.

Проблемы с кожей и новый вид COVID-19

Переболевшие коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами. К такому выводы пришли специалисты Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии выявили.

После обследования пациентов с COVID-19 эксперты заключили, что заболевание способно проявляться не только типичными симптомами. В частности, одно из необычных проявлений – раздражение на пальцах ног. Средняя продолжительность такой симптоматики составила 12 дней. Однако у некоторых раздражения не проходили в течение более продолжительного периода – до 130 суток.

При этом у многих пациентов также опухали и краснели сами стопы, а не только пальцы на ногах. Специалисты планируют выяснить, с чем именно связан этот симптом.

А в Европе тем временем сообщили об обнаружении нового вида коронавируса 20A.EU1. Впервые он был зафиксирован летом у испанских рабочих и за последние два месяца распространился в ряде стран. Довольно часто этот вид COVID-19 начали выявлять в Ирландии, Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. К счастью, на территории России специалисты пока его не фиксировали.



По данным Минздрава РФ, основными симптомами при заражении коронавирусной инфекцией являются высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа. Также у заболевших отмечаются боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, тошнота, рвота и диарея. При выявлении данных симптомов необходимо сразу обращаться к медицинским специалистам.



Нетипичные симптомы

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал Москве 24, что нетипичные симптомы, которые наблюдают при коронавирусной инфекции, могут проявляться и при других болезнях, поэтому по ним точно не следует ставить диагноз.

"Люди должны понимать, что есть характерные симптомы, по которым можно поставить диагноз, чтоб отличить от других болезней: например, потеря обоняния и потеря вкуса, которые наблюдаются при коронавирусе. Для других респираторных инфекций это нехарактерный симптом", – пояснил вирусолог.

По его словам, все кожные высыпания, облысение, грибковые заболевания являются признаками большинства вирусных инфекций.





Виталий Зверев завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Это говорит о том, что ослаблена иммунная система, все необычные симптомы связаны именно с этим. Любая вирусная инфекция, которая протекает тяжело и с осложнениями, наблюдается в организме, где ослаблена иммунная система. Поэтому возможно все что угодно.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 пояснил, что многие симптомы при коронавирусе возникают из-за воспаления внутренней оболочки сосудов разного диаметра, в том числе мелких сосудов кожи.

"При коронавирусе все зависит от того, сосуды какого органа пострадали. Васкулит (иммунопатологическое воспаление. – Прим. ред.) сосудов головного мозга – соответственно, будут нарушения памяти, нарушение когнитивных способностей. Возможно, со временем заболевание мозга разовьется, чуть ли не до деменции. Случилось поражение сосудов слухового анализатора, значит, будет нарушение слуха, шум в ушах, снижение слуха", – пояснил врач.





Владимир Болибок врач иммунолог-аллерголог Бывает, что люди приходят и говорят, что у нас аллергия, начинаем разбираться и выясняется, что это сыпь на коже, связанная с коронавирусной инфекцией, которой они болеют. Часто бывает, что болеют бессимптомно или почти бессимптомно, но один из симптомов – это поражение кожи.

Специалист напомнил, что недавно академик Лейла Намазова-Баранова заявила, что обнаружено снижение фертильности у мальчиков, перенесших COVID-19 бессимптомно. По его словам, это связано с тем, что кровоснабжение мужских половых органов достаточно интенсивное, поэтому может возникать васкулит.

"Я еще в марте месяце говорил, что надо обращать на это внимание, потому что васкулит может возникать у мужчин. Это приводит к тому, что нарушаются половые функции", – заявил собеседник Москвы 24.

Эксперт добавил, что он отмечал у пациентов с COVID-19 усиленный сосудистый рисунок на задней стенке глотки. При фарингите у людей появляется "москитная сеточка" из расширенных капилляров на задней стенке глотки, заключил врач.