Эксперты объяснили, чем вызваны нетипичные симптомы COVID-19

Дерматологи выявили среди больных коронавирусной инфекцией нетипичные симптомы. В частности, зарубежные специалисты зафиксировали раздражения на пальцах ног, которые могут сохраняться у пациентов до нескольких месяцев. Рассказываем об этом и других нетипичных симптомах, которые могут проявиться у заболевших COVID-19.
Проблемы с кожей и новый вид COVID-19
Переболевшие коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами. К такому выводы пришли специалисты Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии выявили.
После обследования пациентов с COVID-19 эксперты заключили, что заболевание способно проявляться не только типичными симптомами. В частности, одно из необычных проявлений – раздражение на пальцах ног. Средняя продолжительность такой симптоматики составила 12 дней. Однако у некоторых раздражения не проходили в течение более продолжительного периода – до 130 суток.
При этом у многих пациентов также опухали и краснели сами стопы, а не только пальцы на ногах. Специалисты планируют выяснить, с чем именно связан этот симптом.
А в Европе тем временем сообщили об обнаружении нового вида коронавируса 20A.EU1. Впервые он был зафиксирован летом у испанских рабочих и за последние два месяца распространился в ряде стран. Довольно часто этот вид COVID-19 начали выявлять в Ирландии, Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. К счастью, на территории России специалисты пока его не фиксировали.
Нетипичные симптомы
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал Москве 24, что нетипичные симптомы, которые наблюдают при коронавирусной инфекции, могут проявляться и при других болезнях, поэтому по ним точно не следует ставить диагноз.
"Люди должны понимать, что есть характерные симптомы, по которым можно поставить диагноз, чтоб отличить от других болезней: например, потеря обоняния и потеря вкуса, которые наблюдаются при коронавирусе. Для других респираторных инфекций это нехарактерный симптом", – пояснил вирусолог.
По его словам, все кожные высыпания, облысение, грибковые заболевания являются признаками большинства вирусных инфекций.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 пояснил, что многие симптомы при коронавирусе возникают из-за воспаления внутренней оболочки сосудов разного диаметра, в том числе мелких сосудов кожи.
"При коронавирусе все зависит от того, сосуды какого органа пострадали. Васкулит (иммунопатологическое воспаление. – Прим. ред.) сосудов головного мозга – соответственно, будут нарушения памяти, нарушение когнитивных способностей. Возможно, со временем заболевание мозга разовьется, чуть ли не до деменции. Случилось поражение сосудов слухового анализатора, значит, будет нарушение слуха, шум в ушах, снижение слуха", – пояснил врач.
Специалист напомнил, что недавно академик Лейла Намазова-Баранова заявила, что обнаружено снижение фертильности у мальчиков, перенесших COVID-19 бессимптомно. По его словам, это связано с тем, что кровоснабжение мужских половых органов достаточно интенсивное, поэтому может возникать васкулит.
"Я еще в марте месяце говорил, что надо обращать на это внимание, потому что васкулит может возникать у мужчин. Это приводит к тому, что нарушаются половые функции", – заявил собеседник Москвы 24.
Эксперт добавил, что он отмечал у пациентов с COVID-19 усиленный сосудистый рисунок на задней стенке глотки. При фарингите у людей появляется "москитная сеточка" из расширенных капилляров на задней стенке глотки, заключил врач.