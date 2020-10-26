Эксперт назвала серьезное последствие COVID-19 у детей

Фото: depositphotos/aksenovko

Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова сообщила, что обследования детей, которые переболели коронавирусом, показали необычные последствия заражения, передает РИА Новости.

Она отметила, что изучение ранее инфицированных детей показало, что их следующие поколения могут иметь проблемы с фертильностью. В связи с этим Намазова-Баранова заявила о необходимости наблюдения за детьми, которые переболели коронавирусом.

Она сообщила, что привлекает внимание к тому, что у мальчиков происходит серьезное изменение сперматогенеза.

"Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", – заявила Намазова-Баранова.

Специалист подчеркнула, что также у таких детей обнаружили снижение когнитивных функций на 30%. Данные последствия проявлялись даже у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин сообщил, что одним из последствий перенесенного коронавируса могут стать нарушения в мужской фертильности. Он выделил такую проблему при заболевании COVID-19, как утрата участка хромосомы во фрагментации ДНК, а также склеивание и обездвиживание спермиев.