В Минздраве предупредили о риске коронавируса для мужской фертильности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал, что коронавирус может негативно сказаться на мужской фертильности. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы видим определенные процессы агглютинации (склеивания и обездвиживания спермиев). В некоторых случаях наблюдаются делеции (утрата участка хромосомы) хроматина в так называемой фрагментации ДНК", – заявил эксперт.

По словам Аполихина, подобные процессы опасны не только для фертильности, но и напрямую для потенциального потомства.

Помимо этого, специалист предупредил о возможных аутоимунных заболеваниях у мужчин репродуктивного возраста. Такие отклонения формируют бесплодие в среднесрочной и отдаленной перспективе. Для его развития достаточно легкой или бессимптомной форм COVID-19, заявил Аполихин.

Согласно данным Роспотребнадзора, женщины в России чаще заболевают коронавирусом, чем мужчины. Разница составляет порядка 2–3%.

