В Минздраве предупредили о риске коронавируса для мужской фертильности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал, что коронавирус может негативно сказаться на мужской фертильности. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Мы видим определенные процессы агглютинации (склеивания и обездвиживания спермиев). В некоторых случаях наблюдаются делеции (утрата участка хромосомы) хроматина в так называемой фрагментации ДНК", – заявил эксперт.
По словам Аполихина, подобные процессы опасны не только для фертильности, но и напрямую для потенциального потомства.
Помимо этого, специалист предупредил о возможных аутоимунных заболеваниях у мужчин репродуктивного возраста. Такие отклонения формируют бесплодие в среднесрочной и отдаленной перспективе. Для его развития достаточно легкой или бессимптомной форм COVID-19, заявил Аполихин.
Согласно данным Роспотребнадзора, женщины в России чаще заболевают коронавирусом, чем мужчины. Разница составляет порядка 2–3%.
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