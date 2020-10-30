Ученые обнаружили нетипичный симптом COVID-19

08:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии выявили необычное проявление COVID-19, сообщает газета "Известия".
После обследования пациентов с коронавирусом ученые пришли к выводу, что заболевание может проявляться не только типичными симптомами, но и в виде раздражения на пальцах ног.
Ученые отмечают, что у многих пациентов краснели и опухали пальцы на ногах и сами стопы. По словам специалистов, явление напоминает обморожение и длится от семи дней до четырех недель. Однако у некоторых пациентов симптом не проходил и в течение нескольких месяцев. Ученым предстоит выяснить, с чем связан этот симптом, отмечает издание.
Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона назвали основные признаки, свидетельствующие о высоком риске продолжительного течения COVID-19.
Пациенты, у которых в первую неделю болезни проявлялось более пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития "продолжительного COVID-19". Речь идет о таких симптомах, как усталость, головная боль, одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.
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