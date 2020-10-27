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Общество

04:32

Врач назвал долю переболевших COVID-19, у которых исчезли антитела

общество

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Стало известно, какое количество переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 полностью теряет антитела. Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников.

Специалист заявил, что частичное исчезновение антител в организме переболевшего человека – частое явление.

"У 5% переболевших <...> антитела исчезают вовсе", – сообщил Мясников в эфире радио "Комсомольская правда".

Он пояснил, что даже у этих пациентов может сохраняться иммунитет к инфекции.

"В периферической крови исчезают антитела, а в костном мозге, клетки матки, клетки памяти – они сохраняются", – выразил мнение врач.

Накануне стало известно, что доктор Мясников даст интервью Тине Канделаки в эфире радио "КП". Выход программы был намечен на 26 октября.

Ранее эксперт Роспотребнадзора назвал сроки выхода России на плато по COVID-19. Он отмечал, что в Москве ситуация стабилизируется быстрее, чем в других регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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