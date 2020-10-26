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Общество

13:47

Скончался главврач больницы № 20 в Ростове-на-Дону

общество

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Главный врач городской больницы № 20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов скончался в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

В медицинском учреждении ранее был оборудован госпиталь для больных коронавирусом.

"Дронов сегодня умер. Информация поступила из областной больницы № 1", – рассказал информагентству представитель городской администрации Ростова-на-Дону.

Точная причина смерти главврача будет известна после вскрытия. В начале октября у мужчины диагностировали COVID-19, ему потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии.

На минувшей неделе ряд СМИ сообщили, что несколько пациентов городской больницы № 20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом. Областной Росздравнадзор и горздрав, а также Следственный комитет объявили о проведении проверок. Городские власти в то же время опровергли факт смертей из-за аварийных ситуаций с кислородом.

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