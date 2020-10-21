В Ростове-на-Дону проверят сведения о смерти больных на ИВЛ из-за нехватки кислорода

12:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области проведут проверку по факту смерти пациентов с COVID-19 в одной из больниц, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода", - говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что несколько пациентов одной из больниц Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом.
Как стало известно ранее, страховые полисы от коронавируса начали набирать популярность в связи с новой вспышкой заболевания. По словам работников данной сферы, летом был замечен низкий спрос на услугу. В зависимости от компании стоимость таких полисов может варьироваться от 1,8 до 8,4 тысячи рублей. В основном они предполагают компенсацию в случае заболевания (от 20 до 110 тысяч рублей), лечения, смерти (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей).
В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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