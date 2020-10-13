Страховки от коронавируса набирают популярность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Страховые полисы от коронавируса начали набирать популярность в связи с новой вспышкой заболевания, сообщает газета "Известия". По словам работников данной сферы, летом был замечен низкий спрос на услугу.

В зависимости от компании стоимость таких полисов может варьироваться от 1,8 до 8,4 тысячи рублей. В основном, они предполагают компенсацию в случае заболевания (от 20 до 110 тысяч рублей), лечения, смерти (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей).

Уточняется, что в марте – апреле 2020 года было выплачено не менее 300 миллионов рублей по таким страховкам.

В ЦБ сообщили, что ведут мониторинг страховок от коронавируса. Там отметили, что в апреле – августе даже получали от граждан жалобы на такие продукты.

"Часто для получения выплат недостаточно просто предъявить положительный тест на коронавирус. Некоторые страховые выдают средства только при условии обязательной госпитализации", – пояснил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

В России за последние сутки зафиксировали 13 868 новых случаев коронавируса в регионах страны. Клинические проявления отсутствовали у 3 892 человек. За этот период подтверждено 244 летальных случая. За весь период по России умерли 22 966 человек. Выписаны за последние 24 часа 7 550 человек, всего выздоровели 1 031 785.