СК проверит информацию о смерти пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону

12:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Правоохранительные органы проверят достоверность информации о том, что в ростовской больнице якобы от нехватки кислорода скончались несколько пациентов с коронавирусом. Также предстоит установить, кто эту информацию распространил, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения города.
"Проверкой занимается прокуратура, Следственный комитет, ждем результатов проверки – нашей и их", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что свою проверку Горздрав начал в среду, сроки ее проведения будут зависеть от патологоанатомического вскрытия скончавшихся.
Накануне в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы № 20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.
Власти города опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Росздравнадзор и Горздрав инициировали проверку.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что власти Ростовской области срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и проведут необходимое разбирательство.
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