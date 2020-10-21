В Кремле оценили ситуацию со смертью пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону

13:44
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Кремле рассчитывают, что власти Ростовской области разберутся с ситуацией со смертью больных на ИВЛ из-за нехватки кислорода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и проведут необходимое разбирательство", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что рост количества случаев коронавируса действительно очень большой. По словам Пескова, несколько отрицательных рекордов в последние дни действительно было поставлено по приросту заболеваемости и количеству смертей.
Ситуацию прокомментировала и замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. По ее словам, аварийных ситуаций с поставкой кислорода в госпитале для больных с COVID-19 на базе городской больницы № 20 в последние дни не было.
"Для нас большая трагедия, когда погибают люди, но в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода, на территории данной больницы не было, и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть больных, не было", – сказала она.
Кожухова добавила, что причины смерти пациентов предстоит установить патологоанатомам.
Сведения о смерти больных на ИВЛ из-за нехватки кислорода проверят сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области. Соответствующее распоряжение дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что несколько пациентов одной из больниц Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом.
В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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